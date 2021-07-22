بريطانية تعلن معاقبة خمسة افراد متورطين بالفساد احدهم عراقي

2021/07/22 | 16:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس ، قرارها معاقبة خمسة افراد متورطين في قضايا فساد على مستوى العالم احدهم عراقي “.

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