العراق.. هذا الحل لمن يصعب عليه التسجيل الإلكتروني على اللقاح

2021/07/22 | 16:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدمت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الحلول لمن يصعب عليه التسجيل على اللقاح عبر المنصة الإلكترونية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، بحسب الإعلام الرسمي، إن "منافذ التلقيح مستمرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين"، مبينا أن "الاقبال على اللقاح افضل مقارنة بالفترات السابقة".

وأوضح، أن "المؤسسات الصحية تواجه ضغطا هائلا نتيجة زيادة نسب الحالات الشديدة والصعبة بسب السلالة المتحورة وغيرها من التحديات الكبيرة منها عدم التزام المواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة كارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن العزوف عن اخذ اللقاح".

وأشار إلى أن "هنالك 3 انواع من اللقاح متوفرة بالمراكز الصحية وهي امنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، حيث تم مضاعفة كميات اللقاح الى 20 ضعفا مما كانت عليه في بداية انطلاق حملة التلقيح".

وأضاف: "لا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع أن يستمر بمواجهة 10 الاف اصابة يوميا"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وشعور بالمسؤولية، إذ لا يمكن للوزارة مواجهة هذه الجائحة دون وجود تكاتف من المجتمع".

وأكد أن "الوزارة خاطبت الجهات المعنية في هيأة الاعلام والاتصالات، بالاضافة الى اصدار مذكرات قضائية بحق الشخصيات المروجة للمعلومات المغالطة عن اللقاح، وايضا بحق وسائل الاعلام المستضيفة لتلك الشخصيات"، موضحا أن "التسجيل على اللقاح يكون عبر المنصة الالكترونية، ولكن في حال مواجهة مشكلة خلال التسجيل او تأخر في تسلم الرسالة الخاصة، بالامكان مراجعة اقرب منفذ صحي لتلقي اللقاح".

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