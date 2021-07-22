تسجيل 8106 اصابات جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة اليوم في العراق

2021/07/22 | 16:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل(8106) اصابات جديدة بفيروس كورونا في العراق اليوم و(7257) حالة شفاء و(81) حالة وفاة.واشارت الى ان مجموع الذين تلقوا اللقاح بلغ( 1218518)شخصا./انتهى7

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