التمرحل السياسي والنظرية اللوئية - جعفر المظفر

2021/07/22 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جعفر_المظفر كيف يتحول التقدمي في المرحلة السابقة إلى رجعي في المرحلة اللاحقة.في مقالتي السابقة كنت قد تحدثت عن أخطاء النظرية اللوئــية على صعيد قراءة التاريخ السياسي للعراق بعد تشكيل دولته الحديثة عام 1921 وتوقفت في تلك المقالة أمام مشهد ثورة الرابع عشر من تموز مؤكدا على ضرورة الإلمام بنظام المراحل التاريخية والحكم على كل مرحلة بمجموعة القوانين والعوامل التي تتحكم بها, ومركزا بالتالي على خطأ النظرية اللوئ ......





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