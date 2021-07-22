هل الكذب مفتاح الفرج ؟ - عماد نصر ذكرى

2021/07/22 | 16:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عماد_نصر_ذكرى الكذب -فى المجتماعات الغربية - جريمة أخلاقية تتعارض مع القيم والعادات والتقاليد، توصم فاعلها بالخزى والعار و تجعله منبوذا ومحتقراَ من الجميع فاقداَ للمصداقية التى يصعب وربما يستحيل استعادتها.



ولكن فى بلادنا -المتدينة بطبعها - الكذب أصبح عادة و ربما عبادة تمارسها الغالبية فى خشوع وتقوى وعفوية يندر أن نجد لها مثيلاَ وأخشى ألا نستطيع لها تبديلاَ.



يحتوى القرآن والسنة على مايحرم الكذب ......





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