تفاصيل فرض بريطانيا عقوبات على محافظ نينوى الأسبق نوفل العاكوب

2021/07/22 | 16:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، فرض عقوبات على خمسة أشخاص في أربعة بلدان من بينها العراق.



وقالت إن أحد الأشخاص هو محافظ سابق لنينوى.

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وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في البيان أن العقوبات تتعلق بتهم فساد في أربع دول هي غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق.

كما أوضح أن العراقي المفروضة عليه العقوبات هو نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى السابق.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أعلنت في أكتوبر من العام الماضي تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة، بأن ملاكاتها في محافظة نينوى تمكّنت من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المحافظ الأسبق والذي صدر استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983 من الهيئة التحقيقية القضائية المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريق تحقيقي عالي المستوى للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق.

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