2021/07/22 | 16:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني اندلع، اليوم الخميس، حريق في مخيم آشتي نتيجة حدوث تماس كهربائي مما أدى الى وفاة طفل وحرق 7 خيم.وقال وكيل وزير الهجرة كريم نوري في تصريح خاص”للمركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تماس كهربائي يؤدي بحياة طفل في السليمانية المركز الخبري الوطني.

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