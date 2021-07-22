بينهم عراقي.. بريطانيا تعاقب خمسة اشخاص متهمين بالفساد

2021/07/22 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة البريطانية في بغداد، اليوم الخميس، عن معاقبة خمسة اشخاص متهمين بالفساد على مستوى العالم بينهم شخص عراقي.وقالت السفارة في وثيقة ، ان “المملكة المتحدة اعلنت قرارها بمعاقبة خمسة افراد متورطين يقضايا فساد على مستوى العالم”.

واضافت انه ” ومن احد الاشخاص الخاضعين للعقوبات اليوم مواطن عراقي متورط بقضايا فساد”.

وفيما يلي نص الوثيقة:-

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