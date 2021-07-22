شاب يقتل على يد أخيه في كربلاء

2021/07/22 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة كربلاء ان مشاجرة عائلية حصلت في منطقة وسط المدينة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر .

وذكر المصدر لـــPUKmedia اليوم الخميس "أن مشاجرة عائلية حصلت في حي الجاهز وسط المدينة بين شقيقين , اسفرت عن وفاة أحدهم بعد اصابته بطلق ناري في منطقة الراس من مسدس شقيقه , ولم يتمكن الكادر الطبي في مستشفى الحسيني الذي وصله المجني عليه من إنقاذه , مما دفع شقيقهم الثالث من تحطيم زجاج قسم الطوارئ والاعتداء على احدى الطبيبات في حالة هستيرية بعد اعلان وفاة شقيقه , مؤكدا ان الاجهزة الامنية القت القبض على الجاني وتقديمه الى القضاء لينال جزاءه , فيما طالب اهالي كربلاء قيادة الشرطة بتوفير الحماية الكافية للكوادر الطبية من تكرار سيناريو الاعتداء عليهم من قبل اهالي بعض الذين يفقدون حياتهم داخل المستشفيات .

PUKmedia جميل زنگنة / كربلاء

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