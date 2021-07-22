مصرع طفل في حريق بمخيم للنازحين في السليمانية

2021/07/22 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق بمخيم للنازحين في ناحية عربت بمحافظة السليمانية اليوم الخميس، مما ادى الى مصرع طفل.

وقال النقيب ريكان جمال محمود المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية لـ PUKmedia، ان حريقا اندلع بعد ظهر اليوم في مخيم آشتي للنازحين في عربت، مشيرا الى احتراق 6 خيم جراء الحريق، لافتا الى ان طفلا يبلغ من العمر 8 أعوام لقي مصرعه في الحادث.

واكد النقيب ريكان محمود تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق واخماده.

PUKmedia / محمد عبدالرحمن

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