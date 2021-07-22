محافظ ذي قار يكشف عبر NRT سبب حريق مستشفى الحسين التعليمي

2021/07/22 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد محافظ ذي قار احمد الخفاجي، الخميس، ان سبب حريق مستشفى الحسين التعليمي يعود الى اشتعال النار بأحد اجهزة التنفس الصناعي.

وقال الخفاجي في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (22 تموز 2021)، ان "نتائج التحقيق من قبل اللجنة التي شكلتها إدارة المحافظة اثبتت بأن سبب الحريق هو نتيجة اشتعال النار بأحد أجهزة التنفس الصناعي في الغرفة رقم 4 في مركز النقاء ليمتد الحريق ليشمل بقيه الردهات".

واضاف، انه "تم اخذ إفادات الناجين من الحريق كشهود عيان وكذلك وجدنا أن هنالك عددا من الأجهزة المشابهة لهذا الجهاز تعرض للحريق أيضا بصوره مفاجئة بأوقات أخرى مما عزز إفادات الشهود بهذا الخصوص".

واوضح محافظ ذي قار، ان "القضاء اصدر مذكرات قبض بحق 13 شخصا من كوادر صحة ذي قار والأمر متروك للقضاء لإكمال التحقيق معهم وبيان مقصريتهم من عدمها".

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