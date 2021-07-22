2021/07/22 | 17:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم االخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لفيروس كورونا في العراق.وذكرت االصحة العراقية في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها سجلت 8106 اصابات جديدة بكورونا وتماثل 7257 حالة جديدة للشفاء من كورونا و81 حالة وفاة.وأشارت الى تلقي 20819 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إستمرار إرتفاع وفيات كورونا في العراق..



أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إستمرار إرتفاع وفيات كورونا في العراق.. أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إستمرار إرتفاع وفيات كورونا في العراق.. أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).