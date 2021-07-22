2021/07/22 | 17:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار الألعاب الأولمبية في طوكيو في 22 تموز/يوليو 2021 © ا ف ب توشيفومي كيتامورا طوكيو (أ ف ب) – أقيل مخرج حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 كنتارو كوباياشي عشية الانطلاقة الرسمية للألعاب، على خلفية مشهد هزلي منذ أكثر من عقد من الزمن تطرق فيه إلى المحرقة اليهودية، وفق ما أعلن المنظمون.وقالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أولمبياد طوكيو: إقالة مخرج حفل الافتتاح على خلفية عرض هزلي قديم تناول المحرقة اليهودية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أولمبياد طوكيو: إقالة مخرج حفل الافتتاح على خلفية عرض هزلي قديم تناول المحرقة اليهودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).