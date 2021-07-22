«لوك أويل» الروسية تعتزم بيع حصتها في حقل غرب القرنة 2

2021/07/22 | 17:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الرئيس التنفيذي لشركة ”لوك أويل“ الروسية، وحيد علي كبيروف، الخميس، إن الشركة قد تقلص حصتها في مشروع "غرب القرنة 2" النفطي العراقي.



مضيفا أن العراق يحول دون ذلك حاليا، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

كما قال رئيس الشركة فاغيت اليكبيروف، ردا على سؤال حول خطط الشركة لبيع حصة في مشروع "غرب القرنة 2"، "لقد أخطرنا العراق ببيع جزء من حصتنا، هناك مهتمون، لن أتحدث عن الحصة، حتى الآن رفضت وزارة النفط العراقية لأنهم راضون عن عمل الشركة في العراق، لذلك نواصل عمليات التفاوض لتحسين الاقتصاد في (غرب القرنة 2)، وخاصة في خزان اليمامة".

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قال، الشهر الماضي، إن "لوك أويل" أرسلت إخطارا رسميا برغبتها في بيع حصتها بالحقل إلى شركات صينية، لكنه قال لاحقا إن الشركة ترغب في البقاء بالعراق.

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