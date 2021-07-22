العراق يسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا ونسبة التعافي تلامس 91%

2021/07/22 | 17:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 8106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي للموقف الوبائي لجائحة كورونا المستجد في العراق، إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد وصلت إلى 1526943 إصابة.

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