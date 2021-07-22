مرور 10 سنوات على رحيل المثقف و الإنسان .. شاكر الشيخ - نجيب الخنيزي

2021/07/22 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجيب_الخنيزي اثر أزمة قلبية مفاجئة لم تمهله، فقد المشهد الثقافي والإعلامي في المنطقة الشرقية وعموم المملكة في14يوليو2011 ، الكاتب والشاعر والفنان الصديق شاكر الشيخ ( أبو بدر ) عن عمر ناهز الثالثة والستين .



وكان لغيابه المفاجئ وقع الصاعقة على عائلته وأصدقائه وزملائه في الوسط الثقافي والإبداعي والصحفي الذين عرفوه عن قرب ، أو زاملوه واحتكوا معه عبر تجاربه وإسهاماته المتعددة في حقول الصحافة و الثقافة والش ......





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