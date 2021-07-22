من أجل سياسات راديكالية ومشروع مقاومة يؤسس للتغيير الجذري - بشير الحامدي

2021/07/22 | 17:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_الحامدي الأحداث والمواجهات التي وقعت ضد نظام بن علي في السنوات 2008 و2009 و2010 كان لها دور كبير في الوصول للحدث الكبير الذي نعرف ووقع في ديسمبر وجانفي 2010 ـ 2011.



وفي الحقيقة ولئن ظهرت هذه الأحداث في شكل سلسلة متقطعة إلا أنها كانت في وعي الناس وأثناء كل حدث منها تظهر مترابطة متصلة تراكم لحدث أكبر لم يكن لأحد وقتها أن يتكهن به أو بطبيعته أو بامتداداته أو بما يمكن أن يتزامن معه من معالجات خصوصا من الطبقة ......





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