مصرع ما لا يقل عن 17 مهاجرًا في غرق سفينة قبالة سواحل تونس

2021/07/22 | 17:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال بيان صادر عن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن 17 مهاجرًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد انقلاب سفينة قبالة الساحل التونسي مساء الأربعاء.

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