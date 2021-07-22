2021/07/22 | 17:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

بقي مصير أنطوان جريزمان نجم برشلونة، عالقا في ظل رغبة ناديه لبيعه هذا الصيف لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها، أن "الكتالوني يسابق الزمن للتخلص من جريزمان لتخفيف حدة الديون التي بلغت قيمتها 1.2 مليار يورو".

وأضافت، أنه "بعد ربط اللاعب الفرنسي بصفقات تبادلية مع أتلتيكو مدريد ويوفنتوس مقابل ساؤول نيجيز وباولو ديبالا، تلوح في الأفق حاليا أندية أخرى قد ترغب في ضمه مثل مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير".

ولفتت أيضا الى انه "لم يعد البارسا في حاجة لجريزمان بعد تدعيم هجومه هذا الصيف بضم الثنائي ممفيس ديباي وسيرجيو أجويرو".

وكشفت أن "جريزمان يميل أكثر للعودة إلى صفوف ناديه السابق أتلتيكو مدريد الذي رحل عنه في صيف 2019، لكن هناك عقبتين تعوقه عن تحقيق هذه الرغبة، أولهما راتبه الضخم وثانيهما حالة الجدل التي أثارها في النادي المدريدي عند انتقاله إلى البارسا".

ونقلت الصحيفة على لسان مصدر مقرب من النجم الفرنسي، قوله إن "جريزمان لن يقبل بأي عرض لمجرد أن برشلونة في وضع معقد ماليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريزمان يبتعد عن أتلتيكو) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريزمان يبتعد عن أتلتيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).