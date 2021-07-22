2021/07/22 | 17:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد فيديو لحظة إقدام أحد الأشخاص على مهاجمة رئيس مالي المؤقت، عاصمي جويتا، بسكين أثناء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وحسب مقطع الفيديو، فأن الرئيس يظهر في مقدمة المصلين وقد أحاط به عدد من الحراس وكانوا واقفين، وخلفهم مصلون يجلسون على الأرض.

واندفع شاب من بين المصلين ونجح في الوصول إلى الرئيس وبدا أنه يريد أن يطعنه في رقبته، إلا أن الحراس انقضوا عليه بسرعة فوقع على الأرض.

وقالت السلطات إن شخصا واحدا أصيب في هذه المحاولة.

تأتي محاولة الهجوم على الرئيس المؤقت في الوقت الذى تشهد فيه مالي هجمات من إرهابيين وسط البلاد في الأيام الأخيرة.

لقطة مروعة..



شاهد بالفيديو لحظة مهاجمة رئيس مالي اثناء اداء صلاة العيد pic.twitter.com/9kWpoIhapw

— NRT عربية (@ArabicNrt) July 22, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقطة مروعة.. لحظة مهاجمة رئيس مالي اثناء اداء صلاة العيد (فيديو)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقطة مروعة.. لحظة مهاجمة رئيس مالي اثناء اداء صلاة العيد (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).