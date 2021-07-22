وزير العمل يكشف لـ”المركز الخبري” نتائج المؤتمر الأمني والعشائري الذي عقد في محافظة ذي قار

2021/07/22 | 18:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف رئيس الوفد الحكومي الى محافظة ذي قار وزير العمل عادل الركابي ،اليوم الخميس، عن نتائج المؤتمر الأمني والعشائري الذي عقد في محافظة ذي قار مع شيوخ العشائر والمتظاهرين والتي […]

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