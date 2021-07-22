2021/07/22 | 18:07 - المصدر: عين العراق

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الخميس 22 يوليو 2021 | 06:06 مساءً

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محافظ ذي قار يتهم مدير شركة نفط ذي قار بالأحداث التخريبية في المحافظة

اتهمت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار اليوم الخميس مدير شركة نفط ذي قار علي خضير بالتورط بالإحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة قبل حصول حريق مركز عزل النقاء.



وقال المحافظ احمد الخفاجي خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية لإعادة الأمن والاستقرار للمحافظة ان معلومات استخبارية دقيقة مثبتة بتحريك مجموعات مخربة للعبث بأمن المحافظة وفق معلومات موثقة لدى دوائر الاستخبارات والمخابرات والحكومة المحلية وقد تم اطلاع رئاسة الوزراء ووزارة النفط والقضاء بذلك مشيرا إلى انه لا يربط دور خضير بأحداث حريق عزل النقاء الأخير بشكل مباشر إلا انه كانت له يد بالأحداث الأخيرة في المحافظة.

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