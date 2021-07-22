وزارة الصحة تطلق نداءً وطنياً لجميع العراقيين للتعاون معها في إيقاف سلسلة انتقال وباء كورونا

2021/07/22 | 18:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد اسماعيل

اعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور سيف البدر، انطلاق حملة تلقيح كبرى في مركز صحة الاسرة بباب المعظم التابع لدائرة صحة الرصافة.

وقال البدر لـ"الصباح": ان "عمليات التطعيم مستمرة أثناء أيام عطلة عيد الأضحى، خاصة ان نسبة الحالات الخطيرة هي الاعلى، ولا نملك في مواجهتها سوى ارتداء الكمامات وأخذ اللقاحات".

وأضاف ان "المؤسسات الصحية في العراق تواجه ضغوطات والحالات في تصاعد"، داعياً إلى الالتزام بإجراءات الوقاية".

وقال البدر: "نداؤنا إلى الجميع ان يتحلوا بالمسؤولية، خاصة فئات الاختطار، أي المرضى وكبار السن".

من جانبه، أشار مدير المركز الدكتور حيدر محمد جعفر، الى "عدم امكانية نقل اللقاحات عبر الفرق الجوالة، لأنه يفسد عند الارتجاج او تعرضه للحرارة، لذلك نحث المواطنين على زيارة اقرب مركز تلقيح، وقد لقينا إستجابة طيبة، بزيادة الوعي العام بمخاطر فايروس كورونا وأهمية التطعيم ضده".

واضاف ان "الوعي الصحي في تصاعد، ووزارة الصحة تقود حملة توعية الى جانب حملات التطعيم الميدانية، وإعلام الوزارة يبذل الجهود كافة بهذين الاتجاهين".

بدورها، قالت المعاونة الطبية عذراء: "نستخدم لقاح فايزر هنا في مركز الباب المعظم، وهو لقاح آمن، مثل جميع اللقاحات التي إكتسبت مصادقة منظمة الصحة العالمية، وخضعت لتقييمات مختبرية فائقة الدقة في العراق"، لافتة الى ان "الاجراءات تتم عن طريق مراجعة المواطن الطبيب المتخصص لتقييم إستعداداه لأخذ اللقاح، ثم يعطي المعلومات لأخذ اللقاح".

وتثق طبيبة الاسنان الدكتورة سارة، بإسهام اللقاح في الحد من إنتشار فيروس كورونا، داعية الى اتباع الاجراءات الوقائية، كي نقضي على كورونا، إسوة بشعوب أوروبا التي بدأت تتحرر من هذه الغمة".

كما قالت المهندسة رغدة عصام: "لا هاجس يخيف من اللقاح، الخوف من الفيروس"، مؤكدة بالقول: "يجب توخي السلامة، بأخذ اللقاح كي تقل حالات الاصابة".

وقال المواطن عباس فاضل: "نتشبث باللقاح منقذاً..



مشكورة وزارة الصحة والجهات الطبية لما توليه من إهتمام لوقاية المواطن العراقي من تلك الكارثة العالمية".

واطلقت وزارة الصحة نداءً وطنياً لجميع العراقيين للتعاون معها ومساعدة الملاكات الطبية والصحية في إيقاف سلسلة انتقال الوباء عبر الخطوات التالية:

١.



ارتداء الكمامات

٢.



الخروج للضرورة فقط والالتزام بالتباعد في العمل والتجمعات العائلية الضرورية

٣.



إيقاف التجمعات البشرية في المدة الحالية لأي سبب كان

٤.



الاسراع في التلقيح

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