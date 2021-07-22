بابل.. القبض على عدد من المطلوبين خلال ممارسات أمنية منفصلة

2021/07/22 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين وفق مواد قانونية متنوعة وذلك من خلال ممارسات أمنية منفصلة شملت معظم مناطق المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "بهدف متابعة تنفيذ مذكرات القبض، وتعزيز الأمن والاستقرار، تمكنت مفارز شرطة محافظة بابل من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بينهم متهمين اثنين بقضايا المخدرات، واثنين آخرين بجريمة السرقة، ومتهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب".

واضافت ان "مفارز سيطرة الـ( ٤٤ ) المشتركة التابعة لفوج الطوارئ الرابع في المحافظة، على أثر إجراءات التفتيش الدقيق شمالي بابل، تمكنت من ضبط نحو ٢٨٠ كارتونا للدجاج المقطع مستورد مخالف لحماية المنتوج المحلي داخل عجلة " براد "، والقبض على المخالف سائقها".واشارت القيادة الى ان "مفارز السيطرة قامت بالتحفظ على المواد المضبوطة وتسليمها مع المخالف الى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم من الإجراءات القانونية ".

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