"قضية اختلاس".. بريطانيا تفرض عقوبات على أشخاص بينهم مسؤول عراقي سابق

2021/07/22 | 18:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات على خمسة أشخاص، بينهم مسؤول عراقي سابق، لتورطهم في عمليات فساد خطيرة.

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