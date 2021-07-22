مشاجرة عائلية تدفع احد الاخوة الى اطلاق النار على رأس شقيقه في كربلاء

2021/07/22 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

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قتل اخ اخاه خلال مشاجرة عائلية بمنطقة البناء الجاهز في مركز محافظة كربلاء.

وقالت شرطة كربلاء ان مشاجرة عائلية حصلت في احد الدور ما دفع بأحد الأبناء الى استخدام مسدسه واطلاق النار على شقيقه في منطقة الرأس ما أدى الى مقتله وعند سماع الشقيق الثالث بالنبأ أصيب بحالة هيستيرية وحاول الانتحار اثناء تواجده في المستشفى بعد ان كسر زجاج النوافذ محاولا تشريح نفسه بشظايا الزجاج .

هذا وتم القاء القبض على الشقيق الثاني وايداعه السجن لحين احالته الى القضاء.

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