الصحة العراقية تسجل 81 وفاة خلال 24 ساعة واصابة 8106 اخرين بأحدث موقف

2021/07/22 | 18:12 - المصدر: قناة التغيير

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سجلت وزارة الصحة موقفا وبائيا مثقلا بالوفيات بعد رصد 81 وفاة خلال 24 ساعة في عموم العراق ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الجائحة 18101وفاة.

وذكرت الوزارة في موقفها الوبائي، ان عدد الإصابات بلغ 8106 إصابة مقابل 7257 حالة شفاء، فيما اشارت الى ان عدد الملقحين في عموم العراق بلغ مليون ومئتين وثمانية عشر الفا.

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