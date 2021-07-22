طلب 50 قطعة دجاج.. لاعب كرة سلة أمريكي يحتفل بالفوز بطريقة فريدة

2021/07/22 | 18:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما ساعد فريقه في الفوز ببطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، طلب نجم فريق ميلواكي باكس، يانوس آنتاتوكومبو، المعروف أيضاً بالغريب اليوناني، 50 قطعة دجاج.فما سبب هذا الاحتفال الفريد من نوعه؟

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