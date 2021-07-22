حذف ميزات مهمة من برنامج

2021/07/22 | 18:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أشارت تقارير صحفية إلى أن التحديث الجديد من نظام تشغيل Microsoft فقد الكثير من الميزات التي اعتاد عليها مستخدموه.

وبحسب ما نقل موقع Windows Latest، فإنه "من بين هذه الميزات هي استحالة استخدام شريط المهام في أي مكان باستثناء الجزء السفلي من الشاشة".

وفي Windows 11، لا يمكنك سحب ووضع اختصارات التطبيقات لتثبيتها على سطح المكتب.

بالإضافة إلى ذلك، فقد نظام التشغيل القدرة على نقل الملفات من خلال اختصار التطبيق، الذي يسمح في Windows 10 بفتح المادة المطلوبة بسرعة.

وحظي برنامج Windows 11، بعدم الرضا لدى الكثيرين من مستخدمي النظام، ولم يعجبوا بأداء عمله في الإصدار الأولي.

فيما أكدت Microsoft أن "الميزات معطلة، لكنها وعدت بالاستماع إلى المستخدمين".

هذا وتم تقديم Windows 11 في تموز 2021 مع تغييرات ملحوظة في الواجهة.

ومن المتوقع أن يبدأ توزيع نظام التشغيل الجديد في الخريف المقبل.

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