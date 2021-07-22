في كربلاء.. شخص يقتل شقيقه وآخر يعتدي على الكوادر الطبية في المستشفى والشرطة توضح

2021/07/22 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، عن

القاء القبض على شخص قتل شقيقه باحد

مناطق المحافظة، فيما اعتقلت شقيقهم

الاخر اثر قيامه بالاعتداء على الكوادر

الطبية في المستشفى.

وذكرت الشرطة، في بيان تلقته وكالة ن

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