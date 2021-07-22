صورة تختزل الموقف الوبائي اليومي في العراق ببساطة - عاجل

2021/07/22 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تقرير: أحمد خضر

هل لك ان تتخيل ان هذه الصورة في واحدة من أكثر البلدان التي لاتزال تسجل أعلى الإصابات بفيروس كورونا وبواقع عشرة آلاف إصابة يوميا في حين يمتنع مواطنون عن تلقي اللقاح والالتزام بإجراءات السلامة.

المدينة المائية في جانب الرصافة من بغداد تكتظ بالشباب من مختلف الأعمار حتى أنك قد لا تجد مكانا لتمارس فيه هواية السباحة إن صح التعبير، في صورة أخرى ومن مكان اخر هنالك المئات يرقدون في المستشفيات باحثين عن جرعة هواء من اسطوانات الأوكسجين التي قد تعجز الحكومة عن توفيرها خلال الأيام المقبلة.

‏‎هذه الصورة واحدة من صور عديدة أخرى تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر معظمهم عن امتعاض وسخط شديد فيما سخر آخرون من مستوى الوعي الذي وصل إليه المواطن العراقي، فأعداد كبيرة بلا تباعد جسدي ولا أدنى إجراءات للسلامة وانتشار عنصر الإشاعة السلبية حول اللقاح ومصير من يتناوله الذي قد ينتهي بالموت أو عاهات مرضية مزمنة، في حين أن أغلب دول العالم سجلت معدلات تلقيح بنسب عالية واستطاعت أن تحجم الإصابات من خلال الاعتماد على وعي وثقافة المواطن.

مسؤولون في وزارة الصحة وأطباء ومختصون لا زالوا يطلقون التحذيرات من انهيار الوضع الصحي في البلاد بعد تفشي فيروس كورنا المتحور (دلتا) وبلوغ عدد الإصابات والوفيات الذروة في بلد يعاني من مشاكل اقتصادية وصحية واجتماعية وسط تجاهل متعمد من قبل المواطن العراقي لتلك النداءات التي اذا ماتم تجاهلها فإننا مقبلون على كارثة لاتحمد عقباها.وما تحذير جاسب لطيف الحجامي مدير صحة الكرخ الذي كشف في منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه "لا اريد ان اعكر عليكم فرحتكم بعيد الاضحى المبارك ولكن يؤسفني جداً ان ابلغكم بوفاة خمسة عشر مريضًا مصابا بفيروس كورونا في مستشفيات دائرتنا اليوم بعضهم من الشباب، و لدينا اكثر من خمس مئة مريض يصارعون من اجل الحياة في ظروف صعبة و انهاك لمنتسبينا الشجعان واكثر من خمسة عشر الفا آخرين يتلقون العلاج في المنازل في جانب الكرخ وحده والوضع قابل للتعقيد اكثر في ظل عدم الالتزام التام بشروط الوقاية، هذا نداء من اخوانكم في مستشفياتنا و مراكزنا الصحية الذين تركوا عوائلهم لاجل سلامتكم فتعاونوا معهم حتى لا نفقد المزيد من اهلنا"، واضعا القرار بيد المواطن وحده قائلا " القرار كله بيدكم".

فيما كشفت وزارة الصحة وعلى لسان عضو الفريق الطبي الاعلامي للوزارة، ربى فلاح حسن ، أن "الوضع الوبائي لجائحة كورونا في العراق يزداد سوءا، وخاصة بعد تسجيل هذه الاعداد الكبيرة من الوفيات والتهاون بأخذ اللقاح وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية بعد تسجيل 81 حالة وفاة اليوم و 8106 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.واليوم نحن امام عدو جديد هو الجهل والشائعة علينا ان نحاربها سوية لسلامة اطفالنا وعائلاتنا، وتجنب الوصول الى مرحلة سيئة قد تصعب معها كل الحلول واخيرا وللمرة الاولى اليوم وعي المواطن هو الفيصل في الحرب ضد الفيروس.

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