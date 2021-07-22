بريطانيا تفرض عقوبات على محافظ نينوى الأسبق

2021/07/22 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على خمسة أشخاص بينهم محافظ نينوى الاسبق نوفل العاكوب.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، تابعته (بغداد اليوم)، أن "العقوبات تتعلق بتهم فساد في أربع دول هي غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق".

وأوضح أن "العراقي المفروضة عليه العقوبات هو نوفل حمادي السلطان محافظ نينوى السابق".

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق أعلنت في أكتوبر من العام الماضي تنفيذ أمر قبض بحق نوفل حمادي العاكوب محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

وفرضت بريطانيا عقوبات اليوم الخميس على ابن رئيس غينيا الاستوائية لإهداره ملايين الدولارات التي قالت لندن إنه أنفقها على عقارات فاخرة وطائرات خاصة ودفع 275 ألف دولار لشراء قفاز ارتداه مايكل جاكسون خلال أول جولة غنائية له.

وفرضت بريطانيا أيضا عقوبات على مسؤولين في عدة بلدان، مشيرة الى ان العقوبات تشمل منع السفر وتجميد الأصول.

وأعلن وزير الخارجية دومينيك راب العقوبات الجديدة على تيودورو أوبيانج مانجو نائب رئيس غينيا الاستوائية لإهداره أموال الدولة.

وقالت بريطانيا إن أوبيانج شارك في "ترتيبات تعاقدات فاسدة وطلب رشوة لتمويل إنفاقه ببذخ بما لا يتفق مع مرتبه الرسمي كوزير في الحكومة".

وأضافت بريطانيا أنه دفع 100 مليون دولار لشراء عقار في باريس و38 مليون دولار لشراء طائرة خاصة كما اشترى يختا فاخرا وعشرات السيارات الفاخرة بعضها من سيارات فيراري وبنتلي وأستون مارتن.

وقالت وزارة الخارجية إنه اشترى مجموعة من تذكارات مايكل جاكسون من بينها قفاز مغطى بالكريستال ثمنه 275 ألف دولار ارتداه جاكسون في أولى جولاته الغنائية.

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