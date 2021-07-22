النائب صادق مدلول يكشف عن نقص في الأوكسجين في بابل

2021/07/22 | 18:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/كشف النائب عن محافظة بابل صادق مدلول عن أن هناك نقصا خطيرا وحقيقيا بالاوكسجين السائل في أجنحة العزل بمستشفيات الحلة من الممكن أن يكون واضحا خلال الساعات القادمة.وقال مدلول" أن كثيرا من حالات الوفاة بمرض كورونا سببها عدم حصول المريض على أجهزة انعاش أو الأوكسجين واضطرار المستشفيات إلى الاعتماد على المعامل الأهلية وعلى تبرعات المواطنين والمنظمات في سد حاجتها من الأوكسجين.واضاف أنه في حال لم تتدخل وزارة الصحة وترسل كميات إضافية إلى مستشفيات بابل فمن الممكن أن تقع كارثة إنسانية خلال الساعات القادمة"./انتهى

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