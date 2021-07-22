بالتفاصيل.. عقوبات بريطانية تطال محافظ نينوى الاسبق

2021/07/22 | 18:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقوبات تتعلق بتهم فساد في أربع دول هي غينيا الاستوائية وزيمبابوي وفنزويلا والعراق.

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