محافظ ذي قار يعلن نتائج التحقيق في حريق مستشفى الحسين التعليمي

2021/07/22 | 18:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن محافظ ذي قار، يوم الخميس، عن نتائج وصفها بالمهمة بالتحقيق في فاجعة حريق مستشفى الحسين بمدينة الناصرية، مشيراً إلى القبض على 13 “مقصراً”.وقال احمد الخفاجي، في مؤتمر صحفي عقده، […]

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