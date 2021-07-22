استمطار السحب.. هل يمكن تطبيق التجربة بالعراق؟

2021/07/22 | 18:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتنبىء الجوي صادق عطية، الخميس، ان الاستمطار لا يصنع امطارا اذا كانت الاجواء جافة، والعراق كان من اوائل البلدان في منطقة الشرق الاوسط بتطبيق تجربة الاستمطار خلال تسعينات القرن الماضي.

وقال عطية في تدوينة على حسابه بفيسبوك، اليوم (22 تموز 2021)، انه "معلومة في البداية ، ‏‎الاستمطار لايصنع أمطارا إذا كانت الأجواء جافة، أما إذا كانت عوامل الطقس مناسبة لتكون السحب، فإن الاستمطار يسرع نمو قطرات المطر عن طريق حقن السحب بجسيمات دقيقة تدعى نوى التكاثف ( عن طريق طائرات خاصة او مدافع ) يتكاثف حولها بخار الماء بسرعة".

واضاف، ان "ماحدث من غزارة في امطار مناطق من الامارات، يوم امس الاربعاء، ان الطقس كان غير مستقر ومهيأ لتكون العواصف بدون اللجوء لعملية الاستمطار".

واوضح، ان "سبب اشتداد الحالة على ‎الإمارات يعود لـ تأثرها بـ امتداد اخدود مرافق لمنخفض جوي من الشرق بالتزامن مع رطوبة سطحية من الموجة الشرقية وحمل عالي الأمر الذي سبب تشكل السحب الرعدية، ونمو سحب ركامية بأمتداد رأسي كبير وهطول غزير للامطار".

وتابع، ان "الاستمطار cloud seeding هو عامل مساعد في حال توفر ظروف المطر ويحتاج لتقنية تعجل من الهطول في منطقة صغيرة".

واشار عطية الى ان "العراق في تسعينيات القرن الماضي كان من اوائل البلدان في المنطقة في تطبيق تجربة الاستمطار، لكنها اندثرت بسبب:

1- لانها اتخذت كترويج اعلامي اكثر منه تقني.

2- كلفتها المادية .

3- لا تشمل مساحات واسعة بل منطقة صغيرة.

4- تحتاج لتنسيق عالي من عدة جهات لتحديد بداية حالة عدم الاستقرار ومناطق وفرة الرطوبة والمكان الذي يحتاج الهطول".

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