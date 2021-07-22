2021/07/22 | 18:30 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير: البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/22 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).