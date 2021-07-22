لجنة عمداء كليات الطب في العراق توجه رسالة إلى الطلبة قبيل بدء الامتحانات

2021/07/22 | 18:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجهت لجنة عمداء كليات الطب في العراق، اليوم الخميس، رسالة إلى الطلبة قبيل بدء الامتحانات، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات لتوفير بيئه امتحانية مناسبة.

وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في الوقت الذي نشيد فيه بتفاعل الطلبة واجتهادهم في المضي بأتمام العام الدراسي الحالي، وما رافقته من اشكالات متعلقة بالجائحة وغيرها، فأننا في هذا الصدد نؤكد وقوفنا مع الطلبة ومساندتهم لإنجاز الخطوة الأخيرة وهي أداء الامتحان وضمن التعليمات الوزارية المعلنة مسبقاً"، لافتة إلى "أننا نشد على أيدي الطلبة ونؤكد مواصله الاجتهاد والاستعداد الأمثل في التحضير لأداء الامتحانات".

وخاطبت اللجنة الطلبة بالقول: "لاتلتفتوا إلى الأصوات النشاز وإلى المواقع المغرضة التي تريد أن تربك استعداداتكم وتقلل من اندفاعكم لتحقيق النجاح والتفوق"، مشيرة الى "أننا حرصنا بشكل كبير على سلامة الطلاب، واتخذنا الاجراءات لتوفير بيئة امتحانية مناسبة لأداء الامتحان".

وتابعت اللجنة أن "أعضاء الهيئات التدريسية قد اخذوا بالحسبان الظروف الصعبة والاستثنائية التي رافقت مسيرة الطلاب الدراسية في ظل التحديات الكبيرة"، لافتة الى ان "هدفنا وهدف الطلاب واحد ألَا وهو النجاح الذي يدخل الفرح والسرور إلينا وإليهم جميعا".

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