موانئ العراق تصدر 7300 طن من مادة المولاس

2021/07/22 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زيادة حجم الإيرادات التي ستنعكس إيجابيا على تعظيم موارد الدولة وتشغيل الأيادي العاملة.

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