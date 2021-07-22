وفاة 14 شخصاً جراء حادث سير بين الديوانية والمثنى

2021/07/22 | 18:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمصرع 14 شخصاً جراء حادث سير بين محافظتي المثنى والديوانية.وقال المصدر، إن “حادثاً مرورياً وقع على الطريق السريع الرابط بين المثنى والديوانية، ما أودى بحياة 14 شخصاً”.وأضاف، أن “قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث”.

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