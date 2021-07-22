الصحة: مذكرات قبض بحق مروجي المعلومات المغلوطة عن لقاح كورونا

2021/07/22 | 18:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الصحة، الخميس، إن منافذ التلقيح مستمرة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مبينة أن الاقبال على اللقاح افضل مقارنة بالفترات السابقة.

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (22 تموز 2021)، أن "المؤسسات الصحية تواجه ضغطا هائلا نتيجة زيادة نسب الحالات الشديدة والصعبة بسب السلالة المتحورة وغيرها من التحديات الكبيرة منها عدم التزام المواطنين بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة كارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي، فضلا عن العزوف عن اخذ اللقاح".

وأشار إلى أن "هنالك 3 انواع من اللقاح متوفرة بالمراكز الصحية وهي امنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة، حيث تم مضاعفة كميات اللقاح الى 20 ضعفا مما كانت عليه في بداية انطلاق حملة التلقيح".

وأضاف: "لا يوجد نظام صحي في العالم يستطيع أن يستمر بمواجهة 10 الاف اصابة يوميا"، مشددا على "ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة وشعور بالمسؤولية، إذ لا يمكن للوزارة مواجهة هذه الجائحة دون وجود تكاتف من المجتمع".

وأكد أن "الوزارة خاطبت الجهات المعنية في هيأة الاعلام والاتصالات، بالاضافة الى اصدار مذكرات قضائية بحق الشخصيات المروجة للمعلومات المغالطة عن اللقاح، وايضا بحق وسائل الاعلام المستضيفة لتلك الشخصيات"، موضحا أن "التسجيل على اللقاح يكون عبر المنصة الالكترونية، ولكن في حال مواجهة مشكلة خلال التسجيل او تأخر في تسلم الرسالة الخاصة، بالامكان مراجعة اقرب منفذ صحي لتلقي اللقاح".

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