البيت الأبيض يجري محادثات لإعادة فرض ارتداء الكمامة

2021/07/22 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يجري البيت الأبيض محادثات مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ومسؤولين آخرين حول ما إذا كان عليهم الضغط لإعادة فرض ارتداء الكمامة، وسط ارتفاع الإصابات بمتغير دلتا من كورونا.

وقالت مصادر لصحيفة “واشنطن بوست” إن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، على الرغم من أن المسؤولين قالوا إن أي إرشادات محدثة بشأن ارتداء الكمامة ستأتي مباشرة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يهدف إلى الحفاظ على نهج عدم التدخل وترك القرار للـCDC.

وقال مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كيفين مونوز، للصحيفة: “في البيت الأبيض، نتبع إرشادات ونصائح خبراء الصحة والطب”، مشيرا إلى أن “الـCDC يقدم إرشادات للصحة العامة، وهو مستمر في التوصية بعدم ارتداء الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل للكمامة..



لكن إذا لم تكن مطعما فيجب عليك ارتداء الكمامة”.

وقال جيسون ماكدونالد المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض في بيان مقتضب: “في هذا الوقت، ليس لدينا أي نية لتغيير الإرشادات، نبحث حاليا كل الخيارات المتاحة”.

ووفقا للإرشادات الصحية الحالية لمركز السيطرة على الأمراض، لا يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ارتداء الكمامة في معظم الأماكن، على الرغم من أن إلزامية ارتداء الكمامة لا يزال ساريا في بعض الولايات وشركات الطيران وغيرها من وسائل النقل العام.

وتأتي المناقشات في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الصحة من أن البلاد تواجه الآن “جائحة غير محصنين”، حيث تشهد المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة نسبيا ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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