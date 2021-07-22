صحة أردوغان تثير الشكوك في تركيا

2021/07/22 | 18:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المقطع المصور الأخير، واهنا وفاقدا للتركيز والقُدرة على الكلام بشكل مُنتظم ومُستمر، مما دفع نحو التساؤلات بشأن صحته مستقبله السياسي.

المقطع المصور تكلم فيه أردوغان بمناسبة "الرد" على سيل التنديد الدولي بسياسات تركيا الساعية لإعادة السيطرة على مدينة "فاروشا" القبرصية/اليونانية، والذي امتد لثلاثة عشر دقيقة فقط، وكان أردوغان خلالها جالساً وبملابس غير رسمية.

وأشار المتابعون إلى ثلاث مواقف حدثت لأردوغان خلال إلقائه كلمته، حيث ظهر في إحدى المناسبات نائما تماما، كذلك توقف لمرتين مطولتين، لم يستطع خلالهما تذكر الجملة التالية التي يجب أن ينطق بها.



كما عدّ المراقبون أعداد الكلمات التي نطقها أردوغان خلال المقطع، حيث ظهرت وكأنها أقل بكثير من المُعدل التقليدي لخطابات أردوغان في الفترات السابقة.



لكن أكثر ما أثار المراقبين هي التنهيدات التي زفرها أردوغان بانقطاع خلال أكثر من مناسبة ضمن الفيديو المنشور.

مقطع الفيديو الأخير، وإن كان الأكثر وضوحا، إلا أنه يُضاف لمقاطع أخرى نُشرت مؤخراً، تُشير كل واحدة منها إلى تدهور صحة الرئيس التركي.



وكان البرلماني التركي الأسبق "فايزي اسبشاران" نشر مقطعا مصورا أوائل العام الجاري، ظهر فيه أردوغان وهو يواجه صعوبة في المشي، ويستند على مساعديه للنزول من الدرج، فيما تسعى زوجته لمساندته أثناء تلك اللحظات.

وكانت صحيفة "سوزجو" قد نقلت خبراً عن تعرض الرئيس التركي لحالة إغماء أثناء صلاة العيد الماضي، وفسرته حسب الخبراء الطبيين على أنه نتيجة ارتفاع ضغط الدم المرافق لمرض اختلال السكر الذي يعاني منه الرئيس التركي منذ فترة طويلة.

وسائل الإعلام التركية المُقربة من الرئيس أردوغان، لم تذكر أي شيء عن صحته خلال الفترة الأخيرة، غير التصريحات الرسمية السابقة، التي ذكرت بأن الرئيس أردوغان خضع لعمليتين جراحتين خلال الأعوام 2011-2012، واحدة في القناة الهضمية وأخرى في البنكرياس.



كما أنه بقي عدة أيام في المشفى في أواخر العام 2013.

لكن المعلومات التي وردت تفصيلاً في "تسريبات ويكيليس" ذكرت بأن الرئيس التركي مُصاب بسرطان القولون، وهو الأمر الذي أكده الكاتب التركي الشهير والمُطلع "طلعت أتيلا"، مذكراً بأن اهتمام الرئيس الاستثنائي بمستشفيات ومرضى السرطان هو جزء من شعوره بوحدة الحال معهم.

PUKmedia / عن سكاي نيوز عربية

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