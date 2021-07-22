عزيزتي الفتاة - نادية خلوف

2021/07/22 | 18:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف عزيزتي الفتاة: والدتك ليست قدراً لتبحث لك عن عريس .



صحيح أنها ربتك على مفاهيم خاطئة، لكنّها في النهاية إنسان.



دعيها تعيش بسلام، اقبليها كما هي ، فأنت من يغيّر العالم، وليس هي لأنها أصبحت من الأجيال السّالفة .



لا شكّ أن موضوع الزواج هام، وهام جداً ، و لكن الأمر برمته خاضع لمقاييس كثيرة ، آخرها مقياس الحبّ ، فتلك القصص الرومانسية عن الأمير هاري وميكان غير صحيحة ، فقصتهما ليست رومانسية ، ميكان ......





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