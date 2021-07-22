ميركل تشيد بتركيا لاستضافتها اللاجئين لكنها لا تتوقع انضمامها للاتحاد الأوروبي

2021/07/22 | 18:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أشادت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، بتركيا لاستضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين في إطار اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تتوقع انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي: “تركيا تقوم […]

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