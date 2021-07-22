2021/07/22 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، عن إلقاء القبض على شخص قام بقتل والده وشقيقته وإحراق مسكنهم بسبب خلاف عائلي في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “إبلاغاً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ابن قتل اباه وشقيقته في بغداد المركز الخبري الوطني.

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