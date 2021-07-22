2021/07/22 | 19:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الوطني الوطني أفاد موقع “فرانس تلفزيون” الفرنسي بأن رئيس البلاد إيمانويل ماكرون غير هاتفه ورقمه الشخصي، اليوم الخميس، بعد نشر تقارير هذا الأسبوع عن استهدافه ببرنامج التجسس “بيغاسوس”.وذكر المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون يغير هاتفه ورقمه بعد تقارير عن استهدافه ببرنامج تجسس المركز الخبري الوطني.

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