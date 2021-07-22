2021/07/22 | 19:09 - المصدر: عين العراق

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الامن

الخميس 22 يوليو 2021 | 06:47 مساءً | عدد القراءات : 25

احباط عملية تهريب ادوية منتهية الصلاحية غربي نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن عملية تهريب ادوية منتهية الصلاحية غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان إن "الاستخبارات العسكرية تحبط عملية تهريب ادوية منتهية الصلاحية غربي نينوى

ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرفة ٢٠ - التي اكدت وجود ادوية منتهية الصلاحية من قبل إحدى دول الجوار يحاول بعض الأشخاص ادخالها عن طريق التهريب عبر منطقة سنجار بنينوى ، وعلى إثر ذلك قامت مفارز استخبارات الفرقة ٢٠ واستخبارات لواء المشاة ٧٢ بنصب كمين للمهربين الذين ما ان شعروا بالخطر المحدق بهم حتى عادوا ادراجهم هاربين تاركين خلفهم بضاعتهم البائرة في منطقة ام الخضاري التابعة بنينوى والتي ضمت ٩٠ كيس قماش يحتوى كل منهما على ٥٠ علبة لادوية نسائية منتهية الصلاحية منذ ثلاثة اشهر وتشكل ضررا كبيرا حال استخدامها( حسب التقرير الطبي )، حيث تم تسليم المواد للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها اصوليا.

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