العراق يشارك في أولمبياد طوكيو بأصغر وفد في تأريخه

2021/07/22 | 19:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني يشارك العراق في أولمبياد طوكيو، بأصغر وفد في تأريخ مشاركاته بالدورات الأولمبية.وذكر بيان عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تلقاه “المركز الخبري الوطني”.أن “رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، […]

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