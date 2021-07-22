أولمبياد طوكيو: منتخب إسبانيا يصطدم بدفاع مصري صارم.. ورباعية برازيلية في ألمانيا

2021/07/22 | 19:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل منتخب مصر لكرة القدم دون أهداف مع منافسه الإسباني المرشح بقوة لإحراز الميدالية الذهبية لأولمبياد طوكيو 2020.

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